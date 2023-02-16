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1 час назад

«Есть шанс, что он выживет»: лечащий врач Костомарова рассказал о его состоянии

Вечерняя Москваиещё 4

Медики выбрали оптимальную и единственно возможную схему лечения для олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова, чтобы спасти его жизнь. В настоящее время наблюдается положительная динамика. Об этом рассказал директор Национального медицинского исследовательского центра «Лечебно-реабилитационный центр» Сергей Царенко.

«Есть шанс, что он выживет»: лечащий врач Костомарова рассказал о его состоянии
Фото: Youtube / Кубань 24Youtube / Кубань 24

— К концу первых суток пребывания пациента в Коммунарке я и несколько других специалистов, занимающихся дыхательной недостаточностью, были подключены к лечению Костомарова. Вся тактика его лечения, которая сейчас применяется, является единственно возможной. К сожалению, это привело к вынужденным хирургическим вмешательствам. Есть явная положительная динамика с точки зрения купирования (снижения степени) дыхательной и почечной недостаточности. Не все угрозы еще сняты, но есть шанс, что он выживет, — сообщил врач.

На вопрос о том, почему была выбрана именно такая схема лечения фигуриста, Царенко пояснил, что существуют ситуации, когда неиспользование какого-то метода медпомощи приводит к смерти пациента, передает ТАСС.

Фанаты Костомарова поддержали спортсмена после информации, что он находится в критическом состоянии. Читатели «Вечерней Москвы» отреагировали на сообщения об ухудшении состояния фигуриста: «Бедняга... Очень бы хотелось надеяться, что выживет»; «Я очень надеюсь, что он вернется к нам и еще порадует»; «Нам остается только Богу молиться, чтобы Роман выкарабкался».

Врач-терапевт Ирина Ярцева в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала, что олимпийский чемпион находится в критическом состоянии. Она отметила, что у спортсмена страдают мелкие сосуды, что в свою очередь создает определенные сложности для его лечения.

Фигурное катание,Ирина Ярцева,Роман Костомаров,
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