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1 час назад

Евгения Медведева: нарушаю свой спортивный режим и очень этому радуюсь

Чемпионат.com

23-летняя двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании Евгения Медведева рассказала, часто ли она нарушает спортивный режим.

Медведева: нарушаю спортивный режим и очень этому радуюсь
Фото: чемпионат.сомчемпионат.сом

«Сейчас я постоянно нарушаю свой спортивный режим и очень этому радуюсь. Мне очень нравится ложиться в три часа ночи, просыпаться в час дня», — цитирует Евгению Медведеву телеграм-канал Ляйсан Утяшевой.

После Олимпийских Игр 2018 года Евгения Медведева, которая завоевала серебро, уехала тренироваться в Канаду к Брайану Орсеру, но перед сезоном-2020/2021 вернулась в группу Этери Тутберидзе. С тех пор российская спортсменка не участвовала в соревнованиях. 23-летняя Евгения Медведева получает высшее образование, работает на телевидении и участвует в ледовых шоу.

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