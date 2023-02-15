Медведева: нарушаю спортивный режим и очень этому радуюсь

23-летняя двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании Евгения Медведева рассказала, часто ли она нарушает спортивный режим.

«Сейчас я постоянно нарушаю свой спортивный режим и очень этому радуюсь. Мне очень нравится ложиться в три часа ночи, просыпаться в час дня», — цитирует Евгению Медведеву телеграм-канал Ляйсан Утяшевой.

После Олимпийских Игр 2018 года Евгения Медведева, которая завоевала серебро, уехала тренироваться в Канаду к Брайану Орсеру, но перед сезоном-2020/2021 вернулась в группу Этери Тутберидзе. С тех пор российская спортсменка не участвовала в соревнованиях. 23-летняя Евгения Медведева получает высшее образование, работает на телевидении и участвует в ледовых шоу.