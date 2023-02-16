Семья госпитализированного из-за пневмонии олимпийского чемпиона 2006 года в танцах на льду Романа Костомарова сразу была проинформирована о возможных тяжелых последствиях болезни фигуриста. Об этом в четверг в интервью aif.ru рассказала жена Костомарова, бронзовый призер Олимпиады 2010 года в танцах на льду Оксана Домнина.
"Роман не чувствовал себя плохо, а единственным симптомом был небольшой кашель, появившийся в начале января, - сказала Домнина. - Я не считаю это чем-то ненормальным, мы, спортсмены, всегда работаем, даже если у нас поднялась температура - пока есть силы. Могу сказать про себя: 30 декабря я лежала с температурой 39, а через день уже выступала, для фигуристов это рядовая ситуация".
По словам Домниной, Костомаров в момент начала болезни принимал противовоспалительные и болеутоляющие препараты.
"О последствиях, которые могут быть, мы всё знали и понимали с самого начала, - продолжила она. - Когда Роман заболел, был собран консилиум самых лучших врачей. У мужа было очень тяжелое, сложное состояние, все показатели зашкаливали, это фактически были цифры, с которыми не живут и не выживают. А муж заново родился, и то, что он сейчас с нами - это огромное чудо и заслуга врачей, и огромное счастье, и это самое важное для нас".
Домнина призвала не заниматься спекуляциями и не делать домыслов. "Когда Роман поправится, а это обязательно будет, и найдет в себе силы говорить о пережитом, он обязательно все расскажет сам, - отметила она. - Давайте мы дадим врачам спокойно работать, а Роману пожелаем скорейшего выздоровления".
Костомарову 46 лет. Фигурист был госпитализирован 10 января с пневмонией. Костомарова подключили к аппарату ЭКМО, но позднее необходимость в этом отпала, у фигуриста сохранялся сепсис и наблюдались проблемы с кровообращением. 7 февраля источник сообщил ТАСС, что Костомарову ампутировали обе стопы.