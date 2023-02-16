"О последствиях, которые могут быть, мы всё знали и понимали с самого начала, - продолжила она. - Когда Роман заболел, был собран консилиум самых лучших врачей. У мужа было очень тяжелое, сложное состояние, все показатели зашкаливали, это фактически были цифры, с которыми не живут и не выживают. А муж заново родился, и то, что он сейчас с нами - это огромное чудо и заслуга врачей, и огромное счастье, и это самое важное для нас".