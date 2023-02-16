Врач объяснил, почему Костомарова одновременно подключили к аппаратам ИВЛ и ЭКМО

«Мультидисциплинарный консилиум принял единственно возможное решение: в больнице, куда поступил Костомаров, его подключили к аппаратам ЭКМО и ИВЛ, и в таком состоянии доставили в «Коммунарку».



Здесь находится один из столичных центров ЭКМО, с высокими компетенциями докторов и медицинских сестер. За два года пандемии мы приобрели колоссальный опыт в ведении подобных случаев», — заявил Проценко.