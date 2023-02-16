Врач объяснил, почему Костомарова одновременно подключили к аппаратам ИВЛ и ЭКМО

Главный врач ГКБ №40 Денис Проценко в интервью «Аргументам и Фактам» рассказал о тактике лечения 46-летнего фигуриста Романа Костомарова.
По его словам, поражение легочной ткани у олимпийского чемпиона 2006 года было настолько большим, что даже аппарат искусственной вентиляции легких не позволял поддерживать уровень кислорода в организме на достаточном уровне.
«Мультидисциплинарный консилиум принял единственно возможное решение: в больнице, куда поступил Костомаров, его подключили к аппаратам ЭКМО и ИВЛ, и в таком состоянии доставили в «Коммунарку».
Здесь находится один из столичных центров ЭКМО, с высокими компетенциями докторов и медицинских сестер. За два года пандемии мы приобрели колоссальный опыт в ведении подобных случаев», — заявил Проценко.
Напомним, что Костомаров попал в больницу 10 января с двусторонней пневмонией. На ее фоне у спортсмена развился сепсис, который привел к ампутации стоп.