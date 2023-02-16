Фигурист Гачинский рассказал об отношениях с Плющенко

Взаимоотношения бронзового призера чемпионата мира 2011 года фигуриста Артура Гачинского с двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко не изменились с переходом на тренерскую работу. Об этом Гачинский рассказал ТАСС в четверг.
"Ничего не поменялось - раньше выступали вместе, теперь два тренера. Делимся ли мы секретами? Тренеры обычно не делятся секретами, - сказал Гачинский. - Про турнир шоу-программ слышал, выступать не планирую, уже семь лет после окончания карьеры прошло. Если будут периоды, когда ребята будут отдыхать, будут предложения по шоу, выступлю", - сказал Гачинский.
Гачинский и Плющенко длительное время тренировались вместе в группе заслуженного тренера России Алексея Мишина. В четверг Гачинский выводил на старт на первенстве России среди юниоров в Перми Николая Логинова и Семена Соловьева, которые заняли восьмое и 15-е места соответственно. Подопечные Плющенко братья Никита и Кирилл Сарновские стали четвертым и 14-м соответственно.
Федерация фигурного катания на коньках России в среду опубликовала регламент нового турнира. К участию приглашаются любые действующие или бывшие фигуристы 2007 года рождения и старше, выступающие в любой из дисциплин. Чемпионы мира и Олимпийских игр допускаются к соревнованиям без предварительного отбора.