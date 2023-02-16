Фигурист Гачинский рассказал об отношениях с Плющенко

"Ничего не поменялось - раньше выступали вместе, теперь два тренера. Делимся ли мы секретами? Тренеры обычно не делятся секретами, - сказал Гачинский. - Про турнир шоу-программ слышал, выступать не планирую, уже семь лет после окончания карьеры прошло. Если будут периоды, когда ребята будут отдыхать, будут предложения по шоу, выступлю", - сказал Гачинский.