Федерации европейских стран заинтересованы в переходе Жилиной и Титовой

Федерации крупных европейских стран заинтересованы в возможном переходе российских фигуристок Вероники Жилиной и Софьи Титовой.

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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Конкретные страны не называются.

Обе спортсменки тренируются у Евгения Плющенко. По словам источника, тренер не принимал предложений о переходе.