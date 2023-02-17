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40 минут назад

Федерации крупных европейских стран заинтересованы в возможном переходе Жилиной и Титовой (РИА Новости)

Sports.ruиещё 2

Федерации крупных европейских стран заинтересованы в возможном переходе российских фигуристок Вероники Жилиной и Софьи Титовой.

Федерации европейских стран заинтересованы в переходе Жилиной и Титовой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Конкретные страны не называются.

Обе спортсменки тренируются у Евгения Плющенко. По словам источника, тренер не принимал предложений о переходе.

Накануне Жилина завоевала серебро на юниорском первенстве России в Перми, Титова заняла четвертое место. После соревнований Плющенко раскритиковал судейство и заявил, что его подопечные могут рассмотреть вопрос о переходе в другие сборные.

Фигурное катание,Вероника Жилина,Евгений Плющенко,
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