Федерации европейских стран заинтересованы в переходе Жилиной и Титовой

Федерации крупных европейских стран заинтересованы в возможном переходе российских фигуристок Вероники Жилиной и Софьи Титовой.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Конкретные страны не называются.
Обе спортсменки тренируются у Евгения Плющенко. По словам источника, тренер не принимал предложений о переходе.
Накануне Жилина завоевала серебро на юниорском первенстве России в Перми, Титова заняла четвертое место. После соревнований Плющенко раскритиковал судейство и заявил, что его подопечные могут рассмотреть вопрос о переходе в другие сборные.