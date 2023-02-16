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1 час назад

Плющенко заявил, что не возражает против смены гражданства своих учеников

Елена Прошина

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгения Плющенко» сказал, что не станет возражать, если его ученики решать сменить гражданство и перейти в другие сборные.

Плющенко высказался по вопросу смены гражданства своих учеников
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Соответствующее заявление он сделал в беседе с «РИА Новости».

По словам Плющенко, никаких возражений на этот счет не будет не только у него, но у руководителей школы «Ангелы Плющенко».

«Это связано, прежде всего, с тем, что раз за разом на соревнованиях российские судьи не оценивают по достоинству прокаты наших воспитанников», — отметил он.

Напомним, что 1 марта из-за ситуации на Украине Совет Международного союза конькобежцев отстранил спортсменов РФ и Белоруссии от участия в международных турнирах. Данное решение продолжит действовать до особого уведомления.

Фигурное катание,
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