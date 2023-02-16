Плющенко высказался по вопросу смены гражданства своих учеников

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгения Плющенко» сказал, что не станет возражать, если его ученики решать сменить гражданство и перейти в другие сборные.

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Соответствующее заявление он сделал в беседе с «РИА Новости».

По словам Плющенко, никаких возражений на этот счет не будет не только у него, но у руководителей школы «Ангелы Плющенко».

«Это связано, прежде всего, с тем, что раз за разом на соревнованиях российские судьи не оценивают по достоинству прокаты наших воспитанников», — отметил он.