Тарасова ответила на слова Плющенко о судействе в России

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова ответила на слова двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко о том, что спортсменов в России судят несправедливо. Об этом сообщает Sport24.

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В первую очередь Тарасова отметила, что Плющенко может говорить обо всём, что спортсмен посчитает нужным.

«С каких это пор у себя в стране нельзя говорить то, что считаешь важным? Все тренеры очень переживают за своих спортсменов, но мы не должны допускать ошибок наших подопечных», – сказала она.

Однако Тарасова считает, что подопечные Плющенко действительно допустили ошибки, хоть и откатали в целом хорошую программу.

«У него прекрасные девочки, и он сам очень хорошо работает. Но его фигуристки допустили ошибки, и им за это сняли», – заявила она.

При этом Тарасова добавила, что воспитанницы Плющенко всё равно выступили так, как «ещё никто не выступал в мире».

«Судьям нужно внимательно относиться к этому явлению. Потому что то, что сегодня показали фигуристки, они нигде до этого не видели. Девочки все очень хорошо катались. Замечательный чемпионат!», – оценила программу Тарасова.

Она также добавила, что тренеры вряд ли прислушаются к критике Плющенко.

«Да у нас никто никого не слушает. Судьи плевать на всех хотели», – заключила она.

Ранее Плющенко раскритиковал судейство юниорского Первенства России после того, как воспитанницы спортсмена Вероника Жилина и Софья Титова заняли второе и четвёртое место.