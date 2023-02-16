Плющенко назвал желаемую сумму за выступление на турнире шоу-программ

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что выступит на турнире шоу-программ только за 10 миллионов рублей. Об этом сообщает Sport24.

Фигурист также добавил, что его ещё никто не звал на турнир, а ему самому «это нахрен не надо». При этом Плющенко напомнил, что давно уже назвал федерации свой прайс – 10 миллионов рублей. Отметим, что победителя турнира ждёт приз всего в 5 миллионов рублей.