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54 минуты назад

Плющенко хочет 10 миллионов рублей за выступление на турнире шоу-программ

Елена Прошина

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что выступит на турнире шоу-программ только за 10 миллионов рублей. Об этом сообщает Sport24.

Плющенко назвал желаемую сумму за выступление на турнире шоу-программ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Фигурист также добавил, что его ещё никто не звал на турнир, а ему самому «это нахрен не надо». При этом Плющенко напомнил, что давно уже назвал федерации свой прайс – 10 миллионов рублей. Отметим, что победителя турнира ждёт приз всего в 5 миллионов рублей.

Турнир шоу-программ пройдёт в Москве 18 марта. В нём на лёд выйдут как действующие, так и бывшие фигуристы.

Ранее Евгений Плющенко заявил, что считает спортивное судейство в России несправедливым.

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