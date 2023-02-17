Плющенко избежит наказания от ФФККР

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) не станет проводить дисциплинарное расследование после резонансных слов Евгения Плющенко.
Как сообщает «Матч ТВ», 40-летний специалист избежит проверки на соответствие кодексу этики ФФККР из-за слов и поведения Плющенко по завершении соревнований девушек на юниорском чемпионате России в Перми.
Отметим, что накануне, 16 февраля, Евгений Плющенко на эмоциях заявил, что многие фигуристы из его академии задумываются о смене спортивного гражданства, так как постоянно натыкаются на предвзятое судейство на внутрироссийских соревнованиях.
На юниорском чемпионате России ученица Плющенко Вероника Жилина завоевала серебряную медаль, а Софья Титова в итоге стала четвёртой. Заметим, что чемпионкой стала Алина Горбачёва, ученица Софьи Федченко.