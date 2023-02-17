Соединительная ткань на месте легких: почему у Костомарова появился фиброз

После проведенной ампутаций у олимпийского чемпиона Романа Костомарова был обнаружен фиброз легких. Что это за состояние и о чем оно говорит — в материале «Вечерней Москвы».

Фото: Youtube / Кубань 24 Youtube / Кубань 24

После операции врачи были вынуждены на некоторое время подключить спортсмена ко всем вспомогательным аппаратам — ИВЛ и ЭКМО.

По словам врача-терапевта Андрея Кондрахина, фиброз — это замещение функциональной ткани соединительной:

— Легочная ткань при травмирующих обстоятельствах замещается соединительной, которая не может выполнять какие-либо функции, а просто замещает поврежденное пространство.

Это состояние, как заметил специалист, возникает в случае серьезного повреждения легких:

— Это может случиться только вследствие глубокого воспаления и при любых серьезных инфекционных заболеваниях, которые человек долгое время не лечил.

Он обратил внимание, что фиброз всегда возникает на месте поврежденной ткани, но чаще всего страдают именно легкие. Эта ткань более чувствительная, и ее легче повредить:

— Фиброз говорит, что организм пытается вернуться в обычное состояние после болезни, замещая поврежденные ткани соединительными.