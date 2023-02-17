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52 минуты назад

Соединительная ткань на месте легких: почему у Костомарова появился фиброз

Вечерняя Москва

После проведенной ампутаций у олимпийского чемпиона Романа Костомарова был обнаружен фиброз легких. Что это за состояние и о чем оно говорит — в материале «Вечерней Москвы».

Соединительная ткань на месте легких: почему у Костомарова появился фиброз
Фото: Youtube / Кубань 24Youtube / Кубань 24

После операции врачи были вынуждены на некоторое время подключить спортсмена ко всем вспомогательным аппаратам — ИВЛ и ЭКМО.

По словам врача-терапевта Андрея Кондрахина, фиброз — это замещение функциональной ткани соединительной:

— Легочная ткань при травмирующих обстоятельствах замещается соединительной, которая не может выполнять какие-либо функции, а просто замещает поврежденное пространство.

Это состояние, как заметил специалист, возникает в случае серьезного повреждения легких:

— Это может случиться только вследствие глубокого воспаления и при любых серьезных инфекционных заболеваниях, которые человек долгое время не лечил.

Инфекция распространилась по органам: как развивалась болезнь Романа Костомарова

Он обратил внимание, что фиброз всегда возникает на месте поврежденной ткани, но чаще всего страдают именно легкие. Эта ткань более чувствительная, и ее легче повредить:

— Фиброз говорит, что организм пытается вернуться в обычное состояние после болезни, замещая поврежденные ткани соединительными.

Врач добавил, что этот диагноз также указывает на тяжелое течение болезни, которое привело к повреждению функциональных тканей.

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