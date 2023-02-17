Медведева оценила уровень прошедшего без россиян чемпионата Европы

Отсутствие ведущих российских фигуристов на чемпионате Европы привело к ощутимому снижению баллов, которые получали спортсмены. Такое мнение в интервью ТАСС в пятницу высказала двукратная чемпионка мира, двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2018 года Евгения Медведева.
1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение отстранить российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине. На чемпионате Европы прошлого года золотую медаль завоевала Камила Валиева, серебряную - Анна Щербакова, бронзовую - Александра Трусова. В 2023 году на турнире в финском городе Эспоо первой стала Анастасия Губанова, которая с 2021 года выступает за Грузию.
"Что касается чемпионата Европы, будет странно сказать, что он получился супермегасильным, - сказала Медведева. - Без наших спортсменов ощутимо ниже были баллы, но своя драма, своя радость там была. И по сути, выиграла девочка, которая представляла Грузию, но при этом она тренируется в Санкт-Петербурге, много лет выступала за Россию. Интересно было наблюдать, скажу вот так".
"Думаю, что многие ставили на Луну Хендрикс, потому что она более опытная и показывала довольно стабильное катание. Но не выдержали нервы. В спорте случается так", - отметила собеседница агентства, отвечая на вопрос о том, была ли для нее очевидной победа Губановой.
По мнению двукратной чемпионки мира, представительнице Грузии будет тяжело на мировом первенстве, которое пройдет в Японии с 20 по 26 марта.
"Но мне кажется, то, что она из России, будет не самым решающим фактором в ее переживаниях. Ей будет сложно, потому что она выиграла чемпионат Европы и от нее уже чего-то ждут. Чемпионат мира - более серьезное соревнование, там будет больше соперников - японки, американки", - подчеркнула она.
"На нее будет больше давление, все реагируют: "Ну что? Давай, подтверди свой статус!" Посмотрим, как она справится", - резюмировала Медведева.