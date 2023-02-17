Медведева оценила уровень прошедшего без россиян чемпионата Европы

"Что касается чемпионата Европы, будет странно сказать, что он получился супермегасильным, - сказала Медведева. - Без наших спортсменов ощутимо ниже были баллы, но своя драма, своя радость там была. И по сути, выиграла девочка, которая представляла Грузию, но при этом она тренируется в Санкт-Петербурге, много лет выступала за Россию. Интересно было наблюдать, скажу вот так".