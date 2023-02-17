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Источник: Роман Костомаров пытается сбежать из реанимации

СМИ: Костомаров пытается сбежать из реанимации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров тяжело переносит ухудшение состояния здоровья. Спортсмен пытается самовольно покинуть реанимацию. Ранее появилась информация, что у Костомарова практически отказали лёгкие.

«Правую кисть ему ампутировали, левую ещё пытаются сохранить. Санитарки перестилают ему постель, и он пытается встать с кровати, куда-то убежать, не осознаёт, что с ним происходит. На днях у него удалили трахеостому, но сейчас опять установили, он снова на аппарате ИВЛ, его лёгкие не справляются, он не может самостоятельно дышать. На компьютерной томограмме лёгких тоже печальная картина. В целом состояние стабильно тяжёлое», — сообщает Prozvezd.info со ссылкой на источник.

Напомним, Костомаров был доставлен в больницу с двусторонней пневмонией 10 января в тяжёлом состоянии. В феврале врачи ампутировали спортсмену стопы и несколько пальцев на руке из-за осложнений, связанных с заболеванием. Позже сообщалось об улучшении состояния Костомарова.

Фигурное катание,Роман Костомаров,
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