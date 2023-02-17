Роман Костомаров: последние новости на сегодня 17 февраля

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров борется с тяжелой пневмонией. О том, что с ним случилось, какие прогнозы врачей и каково состояние на 17 февраля, в материале «Рамблера».

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10 января Костомаров попал в реанимацию. Сообщалось, что он находится в тяжелом состоянии и подключен к аппарату ЭКМО, помогающему насыщать кровь кислородом. На прошлой неделе в СМИ появилась информация, что из-за развития некроза врачи были вынуждены ампутировать Костомарову стопы. Также сообщалось, что фигурист дал согласие на ампутацию пальцев, если не удастся восстановить в них кровообращение.

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Что случилось с Романом Костомаровым?

Жена олимпийского чемпиона Оксана Домнина рассказала, что до госпитализации Роман Костомаров чувствовал себя вполне нормально и единственным симптомом был небольшой кашель, который появился в начале января. Фигурист продолжал работать, принимая противовоспалительные и болеутоляющие препараты.

При этом в спортивной среде, по ее словам, считается абсолютно нормальным выходит на лед с температурой. «Мы, спортсмены, всегда работаем, даже если у нас поднялась температура — пока есть силы. Могу сказать про себя: 30 декабря я лежала с температурой 39, а через день уже выступала, для фигуристов это рядовая ситуация», — объяснила Оксана Домнина в интервью «Аргументам и фактам».

По словам главврача центра «Коммунарка», где сейчас находится фигурист, Дениса Проценко, состояние олимпийского чемпиона серьезно ухудшилось на пятый день болезни, он был госпитализирован, подключен к ИВЛ, а когда стало ясно, что ситуация ухудшается, переведен на экстракорпоральную мембранную оксигенацию легких (ЭКМО).

16 февраля Проценко дал осторожный оптимистичный прогноз, отметив, что в последние 48 часов удалось стабилизировать состояние Романа Костомарова, он дышит самостоятельно и «начинает восстанавливаться работа функции почек».

Состояние резко ухудшилось

Однако позднее стало известно, что самочувствие Романа Костомарова резко ухудшилось. Положительная динамика сменилась поражением сосудистой ткани и в плевральной полости появилась жидкость, которой там ранее не было, сообщил со ссылкой на осведомленные источники Telegram-канал SHOT.

Источники издания рассказали, что у Костомарова серьезно поражено левое легкое, а правое самостоятельно не функционирует.

«К этому присоединился гидроторакс — жидкость в плевральной полости. Такое бывает, когда нарушается отток лимфы из легочной ткани», - отмечает канал.

Также сложилась непростая ситуация с кровообращением в руках, из-за чего опухла левая кисть, пояснили источники.

Ранее продюсер Илья Авербух заявил, что олимпийскому чемпиону после выписки из больницы потребуется дорогостоящая реабилитация и заверил, что «большая ледовая семья готова ему в этом помогать».