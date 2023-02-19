Мозалев чаще других российских фигуристов проверялся РУСАДА на допинг в январе

Бронзовый призер чемпионата России - 2022 в мужском одиночном катании Андрей Мозалев стал самым проверяемым Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) фигуристом в первый месяц 2023 года. Об этом свидетельствуют материалы РУСАДА, имеющиеся в распоряжении ТАСС с воскресенья.
Всего в январе РУСАДА проверило на допинг 21 фигуриста, 19-летний Мозалев был протестирован дважды.
По одному разу прошли проверку в РУСАДА Софья Акатьева, Дмитрий Алиев, Матвей Богданов, Александр Бородин, Карина Факаева, Алина Горбачева, Ксения Гущина, Макар Игнатов, Денис Ходыкин, Валерий Колесов, Михаил Коляда, Юлия Лосякова, Глеб Лутфуллин, Дэвид Нарижный, Дарья Павлюченко, Аделия Петросян, Александр Самарин, Софья Самоделкина, Елизавета Туктамышева и Дарья Усачева.
В 2022 году Мозалев проверялся РУСАДА на допинг три раза. Самыми тестируемыми фигуристами тогда стали олимпийский чемпион в командном турнире Марк Кондратюк (шесть раз) и серебряный призер Игр-2022 Александра Трусова (пять).