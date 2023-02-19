Мозалев чаще других российских фигуристов проверялся РУСАДА на допинг в январе

Бронзовый призер чемпионата России - 2022 в мужском одиночном катании Андрей Мозалев стал самым проверяемым Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) фигуристом в первый месяц 2023 года. Об этом свидетельствуют материалы РУСАДА, имеющиеся в распоряжении ТАСС с воскресенья.

Фото: ТАСС ТАСС

Всего в январе РУСАДА проверило на допинг 21 фигуриста, 19-летний Мозалев был протестирован дважды.