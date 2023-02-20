В Академии Плющенко сообщили об интересе зарубежных стран к фигуристкам РФ

«Евгений Викторович всегда эмоционален по отношению ко своим спортсменам. Есть ли возможность выступления его ребят за другие страны? Конечно. Это мировое имя, немало желающих иметь в своем составе бренд Плющенко. Есть как минимум интерес со стороны стран из постсоветского пространства. Но не исключено, что могут быть другие варианты.