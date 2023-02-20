В Академии Плющенко сообщили об интересе зарубежных стран к фигуристкам РФ

Тренер по физподготовке в академии «Ангелы Плющенко» Иван Скобрев высказался о последнем заявлении Евгения Плющенко по поводу ухода его фигуристов в сборные других стран.
«Евгений Викторович всегда эмоционален по отношению ко своим спортсменам. Есть ли возможность выступления его ребят за другие страны? Конечно. Это мировое имя, немало желающих иметь в своем составе бренд Плющенко. Есть как минимум интерес со стороны стран из постсоветского пространства. Но не исключено, что могут быть другие варианты.
Другой вопрос, хочет ли сам Женя и его спортсмены переходить?» — передает слова Скобрева Metaratings.
Напомним, что Плющенко остался недоволен оценками своих учениц на первенстве России среди юниоров. Он заявил, что его подопечные могут рассмотреть вопрос о переходе в другие сборные.
На первенстве России среди юниоров первое место заняла Алина Горбачева, которая тренируется у Федченко. Второе и третье место досталось ученицам Плющенко — Веронике Жилиной и Софье Титовой.
Стоит отметить, что с прошлого года российским фигуристам нельзя выступать на международной арене.