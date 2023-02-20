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50 минут назад

В Академии Плющенко сообщили об интересе зарубежных стран к российским фигуристкам

Газета.Ruиещё 5

Тренер по физподготовке в академии «Ангелы Плющенко» Иван Скобрев высказался о последнем заявлении Евгения Плющенко по поводу ухода его фигуристов в сборные других стран.

В Академии Плющенко сообщили об интересе зарубежных стран к фигуристкам РФ
Фото: 

«Евгений Викторович всегда эмоционален по отношению ко своим спортсменам. Есть ли возможность выступления его ребят за другие страны? Конечно. Это мировое имя, немало желающих иметь в своем составе бренд Плющенко. Есть как минимум интерес со стороны стран из постсоветского пространства. Но не исключено, что могут быть другие варианты.

Другой вопрос, хочет ли сам Женя и его спортсмены переходить?» — передает слова Скобрева Metaratings.

Напомним, что Плющенко остался недоволен оценками своих учениц на первенстве России среди юниоров. Он заявил, что его подопечные могут рассмотреть вопрос о переходе в другие сборные.

На первенстве России среди юниоров первое место заняла Алина Горбачева, которая тренируется у Федченко. Второе и третье место досталось ученицам Плющенко — Веронике Жилиной и Софье Титовой.

Стоит отметить, что с прошлого года российским фигуристам нельзя выступать на международной арене.

Фигурное катание,Алина Горбачева,Вероника Жилина,Иван Скобрев,Евгений Плющенко,
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