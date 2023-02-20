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31 минуту назад

СМИ: У Костомарова поражена четверть мозга

Елена Прошина

У фигуриста Романа Костомарова поражена четверть головного мозга. Медики оценивают его состояние как критическое. Об этом пишет РИА Новости.

Предположительно, виной тому стала инфекция от отита, которая могла перейти с ушей на мозг фигуриста. В результате этого у спортсмена стала развиваться внутримозговая гематома больших полушарий, есть кровоизлияние.

Оксана Домнина опровергла информацию о том, что к Костомарову в больницу не пускают маму

Ранее источник в окружении спортсмена сообщил, что с его состояние остается без изменений. До этого главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что Роман пошел на поправку, несколько дней он дышал самостоятельно. Однако никаких прогнозов пока делать нельзя. По его словам, его состояние может измениться в худшую сторону.

Фигурное катание,Видео,Денис Проценко,Оксана Домнина,Роман Костомаров,
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