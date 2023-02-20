Предположительно, виной тому стала инфекция от отита, которая могла перейти с ушей на мозг фигуриста. В результате этого у спортсмена стала развиваться внутримозговая гематома больших полушарий, есть кровоизлияние.

Ранее источник в окружении спортсмена сообщил, что с его состояние остается без изменений. До этого главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, что Роман пошел на поправку, несколько дней он дышал самостоятельно. Однако никаких прогнозов пока делать нельзя. По его словам, его состояние может измениться в худшую сторону.