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46 минут назад

Роман Костомаров: последние новости на сегодня, 20 февраля

Алиса Селезнёва

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров борется с тяжелой пневмонией. О том, каково состояние спортсмена на 20 февраля и какие прогнозы дают врачи, в материале «Рамблера».

Роман Костомаров: последние новости на сегодня, 20 февраля
Фото: РИА НовостиРИА Новости

10 января Костомаров попал в реанимацию. Сообщалось, что он находится в тяжелом состоянии и подключен к аппарату ЭКМО, помогающему насыщать кровь кислородом. Позднее в СМИ появилась информация, что из-за развития некроза врачи были вынуждены ампутировать Костомарову часть конечностей. Его состояние оценивалось как крайне тяжелое.

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16 февраля главврач центра «Коммунарка», где сейчас находится фигурист, Денис Проценко дал осторожный оптимистичный прогноз, отметив, что в последние 48 часов удалось стабилизировать состояние Романа Костомарова, он дышит самостоятельно и «начинает восстанавливаться работа функции почек». Однако позднее фигуристу резко стало хуже.

Кровоизлияние в мозг

Сегодня появилась информация, что состояние олимпийского чемпиона по фигурному катанию оценивается как крайне тяжелое, у него поражена часть мозга. Об этом рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

«Поражена часть мозга, есть кровоизлияние, образовалась гематома», - пояснил он.

По данным Telegram-канала Shot, врачи считают, что отеку мозга у Костомарова способствовал отит. Инфекция могла перейти на мозг и дать осложнения.

Однако Telegram-канал 112, ссылаясь на собственные источники, отмечает, что сильного отека нет.

«Компьютерная томография выявила у олимпийского чемпиона небольшой очаг забитых сосудов в голове», - пишет канал.

При этом Роман Костомаров продолжает приходить в себя после сложнейших операций, и самая большая нагрузка легла на почки и печень, утверждает издание.

Ранее жена олимпийского чемпиона Оксана Домнина рассказала, что до госпитализации Роман Костомаров чувствовал себя вполне нормально и единственным симптомом был небольшой кашель, который появился в начале января. Фигурист продолжал работать, принимая противовоспалительные и болеутоляющие препараты, и выходил на лед, несмотря на недомогание.

Сотникова заявила о невиновности Авербуха в болезни Костомарова

В свою очередь поклонники Костомарова обвинили в произошедшей трагедии Илью Авербуха, который является организатором ледовых шоу. По мнению фанатов, Авербух в погоне за деньгами совершенно не заботится о здоровье выступающих у него спортсменов, пишет «Пятый канал».

В свою очередь олимпийская чемпионка Аделина Сотникова заявила, что не считает Илью Авербуха виновным в произошедшем, так как зачастую сами фигуристы пренебрегают здоровьем ради результата.

«Спортсмены не очень здоровые люди в плане психики. Но это так, в шутку сказано. Мы все идем всегда до победного, до конца. Будь это температура под 40, мы все выходим, даже если больные», - заметила она.

Костомаров выступал в дуэте с Татьяной Навкой. Помимо олимпийского золота в их активе две победы на чемпионатах мира. Также они поднимались на пьедестал на чемпионатах Европы и России и в Финале Гран-при.

Фигурное катание,Денис Проценко,Аделина Сотникова,Оксана Домнина,Роман Костомаров,Илья Авербух,
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