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44 минуты назад

Источник: фигуристу Роману Костомарову провели плазмаферез после инсульта

Чемпионат.comиещё 7

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров провёл ночь в реанимации под наблюдением врачей, сообщает телеграм-канал 112. При помощи плазмафереза фигуристу проводили «очистку крови», так как у него был диагностирован уже второй по счёту инсульт, который привёл к закупорке сосудов в мозге.

Источник: Костомарову провели плазмаферез после инсульта
Фото: чемпионат.сомчемпионат.сом

Ранее сообщалось, что из-за сепсиса крови и сопутствующих прогрессирующих заболеваниях был поставлен вторичный менингит. Также не исключается, что состояние Костомарова могла усугубить внутрибольничная инфекция — синегнойная палочка.

Напомним, 10 января 46-летний Костомаров был госпитализирован с тяжёлой пневмонией. В феврале из-за осложнений ему были ампутированы стопы, а позднее – пальцы на руках. Спортсмену стало хуже: самостоятельно дышать Роман не мог, и врачам пришлось снова подключить его к аппарату ИВЛ (искусственной вентиляции лёгких). Из-за большого количества фиброза врачи опасаются за левое лёгкое спортсмена.

Фигурное катание,Роман Костомаров,
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