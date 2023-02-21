Источник: Костомарову провели плазмаферез после инсульта

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров провёл ночь в реанимации под наблюдением врачей, сообщает телеграм-канал 112. При помощи плазмафереза фигуристу проводили «очистку крови», так как у него был диагностирован уже второй по счёту инсульт, который привёл к закупорке сосудов в мозге.

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Ранее сообщалось, что из-за сепсиса крови и сопутствующих прогрессирующих заболеваниях был поставлен вторичный менингит. Также не исключается, что состояние Костомарова могла усугубить внутрибольничная инфекция — синегнойная палочка.