Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров перенес еще один инсульт. Об этом сообщил источник РЕН ТВ.

Костомаров попал в реанимацию 10 января с пневмонией. Сообщалось, что он находится в тяжелом состоянии и подключен к аппарату ЭКМО, помогающему насыщать кровь кислородом. Позднее в СМИ появилась информация, что из-за развития некроза врачи были вынуждены ампутировать Костомарову часть конечностей. Его состояние оценивалось как крайне тяжелое.

Накануне стало известно, что у фигуриста произошло кровоизлияние в мозг. Осведомленные источники сообщили, что поражение могло затронуть четверть головного мозга спортсмена.

По данным источника РЕН ТВ, Роман Костомаров провел минувшую ночь в реанимации и перенес еще один инсульт.

«Фигуристу провели плазмаферез (очистку крови) из-за развившегося сепсиса и диагностировали вторичный менингит. По некоторым данным, усугубить состояние Костомарова могла внутрибольничная инфекция», - отмечает издание.