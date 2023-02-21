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1 час назад

СМИ: Костомаров перенес еще один инсульт

Алиса Селезнёва

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров перенес еще один инсульт. Об этом сообщил источник РЕН ТВ.

Костомаров попал в реанимацию 10 января с пневмонией. Сообщалось, что он находится в тяжелом состоянии и подключен к аппарату ЭКМО, помогающему насыщать кровь кислородом. Позднее в СМИ появилась информация, что из-за развития некроза врачи были вынуждены ампутировать Костомарову часть конечностей. Его состояние оценивалось как крайне тяжелое.

Накануне стало известно, что у фигуриста произошло кровоизлияние в мозг. Осведомленные источники сообщили, что поражение могло затронуть четверть головного мозга спортсмена.

По данным источника РЕН ТВ, Роман Костомаров провел минувшую ночь в реанимации и перенес еще один инсульт.

Врачам удалось стабилизировать состояние Романа Костомарова

«Фигуристу провели плазмаферез (очистку крови) из-за развившегося сепсиса и диагностировали вторичный менингит. По некоторым данным, усугубить состояние Костомарова могла внутрибольничная инфекция», - отмечает издание.

Ранее жена олимпийского чемпиона Оксана Домнина рассказала, что до госпитализации Роман Костомаров чувствовал себя вполне нормально и единственным симптомом был небольшой кашель, который появился в начале января. Фигурист продолжал работать, принимая противовоспалительные и болеутоляющие препараты, и выходил на лед, несмотря на недомогание.

Фигурное катание,Видео,Оксана Домнина,Роман Костомаров,
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