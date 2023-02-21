У Костомарова перестал видеть правый глаз

Состояние олимпийского чемпиона Романа Костомарова продолжает ухудшаться. В частности, у него полностью перестал видеть правый глаз, пишет Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что у фигуриста афакия (отсутствие хрусталика в глазном яблоке). Два года назад хирурги провели операцию по его замене.

По данным канала, сильный фронтит привел к тому, что врачам снова пришлось удалить хрусталик. Кроме того, у спортсмена наблюдаются обильное слезоотделение и светобоязнь из-за воспаления в лобных пазухах.

В настоящее время Костомаров подключен к ИВЛ. У него зафиксированы двусторонний отит, гидроторакс и сепсис.