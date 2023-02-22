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25 минут назад

Доктор медицинских наук объяснил невозможность лечения Костомарова за границей

Lenta.ruиещё 2

Доктор медицинских наук, профессор Московской медицинской академии Павел Воробьев объяснил невозможность лечения олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова за границей. Его слова приводит Woman.ru.

Невозможность лечения Костомарова за границей объяснили
Фото: ТАССТАСС

«В том состоянии, в котором был Костомаров, его бы попросту не довезли», — заявил врач.

Он подчеркнул, что транспортировка при подключении к аппарату искусственной вентиляции легких, а также к аппарату для насыщения крови кислородом могла бы привести к летальному исходу.

Врач оценила шансы Костомарова выжить

20 февраля Telegram-канал SHOT сообщил, что у Костомарова поражена четверть головного мозга вследствие кровоизлияния и гематомы в лобной доле. Позднее врачи рассказали, что сильного отека мозга нет. Томография выявила только небольшой очаг забитых сосудов в голове. Однако, по информации РЕН ТВ, в ночь на 21 февраля у спортсмена произошел еще один инсульт.

Костомаров был госпитализирован 10 января с пневмонией и гриппом B. Фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей. По информации Telegram-каналов «112» и Mash, Костомарову ампутировали левую стопу, а также несколько пальцев на обеих руках.

Фигурное катание,Павел Воробьев,Роман Костомаров,
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