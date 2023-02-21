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21 минуту назад

WADA обжаловало решение дела по Валиевой в CAS и требует четырехлетней дисквалификации

Газета.Ruиещё 1

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) во вторник 21 февраля обжаловало дело российской фигуристки Камилы Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS) после того, как российское расследование признало спортсменку невиновной в каком-либо нарушении допинга. Об этом сообщает Reuters.

WADA обжаловало решение дела по Валиевой в CAS
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Организация намерена добиться дисквалификации россиянки сроком на четыре года.

Напомним, что во время Олимпиады-2022 разгорелся допинговый скандал вокруг спортсменки. В пробе Валиевой, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество. Ее хотели отстранить от участия в Играх.

13 января Всемирное антидопинговое агентство (WADA) объявило, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) уведомило его о решении трибунала организации оправдать Валиеву, которая не несет вины за нарушение антидопинговых правил.

Однако, спортсменку лишили золотой медали чемпионата России 2021 года. На Играх в Пекине Валиева стала обладателем золотой награды в командном турнире. В личном первенстве она не добралась до медалей.

Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион по волейболу Дмитрий Ильиных дисквалифицирован на два года из-за допинга.

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