Журова заявила о предвзятости в деле Валиевой

Депутат Государственной думы Российской Федерации, олимпийская чемпионка в конькобежном спорте Светлана Журова заявила, что предвзятость из-за возможного перераспределения медалей Олимпийских игр в Пекине в командных соревнованиях фигуристов может повлиять на итоги расследования дела Камилы Валиевой.
«Если в подобных ситуациях спортсмен был оправдан, то последующие тоже должны быть оправданы. Дело Камилы выглядит достаточно политизированным.
Здесь включились другие механизмы. Если Камилу накажут на четыре года, на год или дисквалифицируют, Россия лишится первого места в командных соревнованиях. Здесь может быть предвзятость», — передает слова Журовой «Матч ТВ».
21 февраля Всемирное антидопинговое агентство (WADA) объявило о подаче апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) на оправдательный приговор, вынесенный дисциплинарным антидопинговым комитетом Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по делу Валиевой.
13 января стало известно о решении трибунала РУСАДА оправдать Валиеву по делу о нарушении антидопинговых правил. Единственной санкцией, примененной к фигуристке, стало аннулирование ее результатов на момент сдачи положительной пробы — то есть, Валиева лишена титула чемпионки России 2021 года.
О положительной пробе Валиевой стало известно в разгар Олимпийских игр в Пекине уже после окончания командного турнира, на котором Валиева выиграла золото в составе сборной России.
Ранее защитник владивостокского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Адмирал» канадец Колби Уильямс поделился мнением о том, в чем состоит разница между российским и североамериканским менталитетом.