Журова заявила о предвзятости в деле Валиевой

«Если в подобных ситуациях спортсмен был оправдан, то последующие тоже должны быть оправданы. Дело Камилы выглядит достаточно политизированным.



Здесь включились другие механизмы. Если Камилу накажут на четыре года, на год или дисквалифицируют, Россия лишится первого места в командных соревнованиях. Здесь может быть предвзятость», — передает слова Журовой «Матч ТВ».