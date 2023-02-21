В USADA высказались о передаче дела Валиевой в CAS

"Это должно было быть сделано для того, чтобы восстановить некоторое доверие к глобальной антидопинговой системе, и мы очень благодарны за это. Теперь давайте надеяться, что слушание будет быстрым и открытым для общественности, чтобы спортсмены, чьи мечты висят на волоске, могли поверить в конечный результат, каким бы он ни был, и что скоро можно будет восстановить справедливость", — передает слова Тайгарта USA TODAY.