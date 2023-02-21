В USADA высказались о передаче дела Валиевой в CAS

Глава антидопинговой службы США (USADA) Трэвис Тайгарт выразил надежду, что справедливость будет восстановлена после передачи дела российской фигуристки Камилы Валиевой в Спортивный арбитражный суд (CAS).
"Это должно было быть сделано для того, чтобы восстановить некоторое доверие к глобальной антидопинговой системе, и мы очень благодарны за это. Теперь давайте надеяться, что слушание будет быстрым и открытым для общественности, чтобы спортсмены, чьи мечты висят на волоске, могли поверить в конечный результат, каким бы он ни был, и что скоро можно будет восстановить справедливость", — передает слова Тайгарта USA TODAY.
Напомним, что во время Олимпиады-2022 разгорелся допинговый скандал вокруг спортсменки. В пробе Валиевой, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество. Ее хотели отстранить от участия в Играх. 13 января Всемирное антидопинговое агентство (WADA) объявило, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) уведомило его о решении трибунала организации оправдать Валиеву, которая не несет вины за нарушение антидопинговых правил. Однако спортсменку лишили золотой медали чемпионата России 2021 года.
Ранее Ирина Роднина отказалась называть передачу дела Валиевой в CAS давлением.