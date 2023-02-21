Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+17° в 
USD 74.86EUR 79.76
Войти в почту
1 час назад

В USADA высказались о передаче дела Валиевой в CAS

Газета.Ru

Глава антидопинговой службы США (USADA) Трэвис Тайгарт выразил надежду, что справедливость будет восстановлена после передачи дела российской фигуристки Камилы Валиевой в Спортивный арбитражный суд (CAS).

В USADA высказались о передаче дела Валиевой в CAS
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Это должно было быть сделано для того, чтобы восстановить некоторое доверие к глобальной антидопинговой системе, и мы очень благодарны за это. Теперь давайте надеяться, что слушание будет быстрым и открытым для общественности, чтобы спортсмены, чьи мечты висят на волоске, могли поверить в конечный результат, каким бы он ни был, и что скоро можно будет восстановить справедливость", — передает слова Тайгарта USA TODAY.

Напомним, что во время Олимпиады-2022 разгорелся допинговый скандал вокруг спортсменки. В пробе Валиевой, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество. Ее хотели отстранить от участия в Играх. 13 января Всемирное антидопинговое агентство (WADA) объявило, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) уведомило его о решении трибунала организации оправдать Валиеву, которая не несет вины за нарушение антидопинговых правил. Однако спортсменку лишили золотой медали чемпионата России 2021 года.

Ранее Ирина Роднина отказалась называть передачу дела Валиевой в CAS давлением.

Фигурное катание,Камила Валиева,Трэвис Тайгарт,Ирина Роднина,Всемирное антидопинговое агентство,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий