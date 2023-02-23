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31 минуту назад

Стало известно, от чего зависит выздоровление фигуриста Костомарова

Газета.Ruиещё 2

Состояние олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова продолжает вызывать обеспокоенность у врачей. Об этом сообщают "Известия".

"Отек перешел в голову, из медикаментозного сна его пока выводить опасаются, офтальмологи регулярно его осматривают, пока у него все в отеках и о чем-то говорить рано.

Врачи оценивают шансы 50 на 50: если иммунная система не сможет бороться, то и лекарства никакие не помогут. Когда ему очищали кровь, ждали, что иммунка даст положительную динамику", - передает слова источника издание.

Костомаров уже находился в медикаментозном сне во время подключения к ЭКМО.

7 февраля ТАСС сообщил, что Костомарову ампутировали обе стопы.

Врач оценила шансы Костомарова выжить

О госпитализации Романа Костомарова стало известно 10 января. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Затем спортсмена перевезли в больницу в Коммунарке, провели реанимационные мероприятия и подключили к ЭКМО. Сообщалось также о том, что Костомаров перестал видеть на правый глаз.

Ранее иммунолог Ирина Ярцева заявила, что у Романа Костомарова очень мало шансов на выживание.

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