"Отек перешел в голову, из медикаментозного сна его пока выводить опасаются, офтальмологи регулярно его осматривают, пока у него все в отеках и о чем-то говорить рано.

Врачи оценивают шансы 50 на 50: если иммунная система не сможет бороться, то и лекарства никакие не помогут. Когда ему очищали кровь, ждали, что иммунка даст положительную динамику", - передает слова источника издание.

О госпитализации Романа Костомарова стало известно 10 января. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Затем спортсмена перевезли в больницу в Коммунарке, провели реанимационные мероприятия и подключили к ЭКМО. Сообщалось также о том, что Костомаров перестал видеть на правый глаз.