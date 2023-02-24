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1 час назад

Этери Тутберидзе исполняется 49 лет

Sports.ru

Сегодня заслуженному тренеру России по фигурному катанию Этери Тутберидзе исполняется 49 лет.

Этери Тутберидзе исполняется 49 лет
Фото: Sports.ruSports.ru

Среди ее учениц – Камила Валиева, олимпийские чемпионки Юлия Липницкая, Алина Загитова и Анна Щербакова.

Также под ее руководством тренировались двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, серебряные призеры Игр Александра Трусова, пара Евгения ТарасоваВладимир Морозов, чемпионка Европы Алена Косторная и серебряный призер ЧМ Элизабет Турсынбаева.

Тутберидзе работает в ледовом дворце «Хрустальный» в Москве.

Фигурное катание,Алена Косторная,Этери Тутберидзе,Алина Загитова,Евгения Медведева,Юлия Липницкая,Анна Щербакова,Александр Трусов,Евгений Тарасов,Владимир Морозов,
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