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1 час назад

Стали известны сроки рассмотрения жалобы академии Плющенко на тренера Федченко

Чемпионат.com

Вице-президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), председатель комиссии по этике Ирина Рабер назвала сроки рассмотрения жалобы, которую подала академия двукратного олимпийского чемпиона и тренера Евгения Плющенко «Ангелы Плющенко» на тренера Софью Федченко. Поводом для направления жалобы стали высказывания Федченко.

Стали известны сроки рассмотрения жалобы академии Плющенко на тренера Федченко
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Плющенко ранее раскритиковал судейство на первенстве России среди юниоров, отметив, что его спортсменки имели более сложную программу, но получили низкие баллы. В ответ Федченко заявила, что слова Плющенко о российских судьях являются истерикой и неумением признавать поражения.

«Думаю, что жалобу академии «Ангелы Плющенко» к Софье Федченко обсудят после 8 марта, потому что будет финал Гран-при плюс все в разъездах. Нужно собраться, проанализировать документ», — приводит слова Рабер «РИА Новости Спорт».

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