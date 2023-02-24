Стали известны сроки рассмотрения жалобы академии Плющенко на тренера Федченко

Вице-президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), председатель комиссии по этике Ирина Рабер назвала сроки рассмотрения жалобы, которую подала академия двукратного олимпийского чемпиона и тренера Евгения Плющенко «Ангелы Плющенко» на тренера Софью Федченко . Поводом для направления жалобы стали высказывания Федченко.

Плющенко ранее раскритиковал судейство на первенстве России среди юниоров, отметив, что его спортсменки имели более сложную программу, но получили низкие баллы. В ответ Федченко заявила, что слова Плющенко о российских судьях являются истерикой и неумением признавать поражения.