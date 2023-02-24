«После изучения мотивировочной части решения по данному делу, вынесенного независимым органом по рассмотрению антидопинговых споров, РУСАДА решило воспользоваться своим правом на обжалование данного решения в Спортивном арбитражном суде (CAS). Несмотря на большой международный резонанс, связанный с данным делом, РУСАДА никаким образом не выделяет его среди других дел о нарушении антидопинговых правил для обеспечения равного отношения ко всем лицам, на которых распространяется Всемирный антидопинговый кодекс, и защиты интересов и прав всех чистых российских спортсменов. Изучив мотивы принятого решения, РУСАДА полагает, что сторона спортсменки не смогла доказать на установленном правилами уровне полное отсутствие её вины. Как и на стадии представления дела в ДАК, РУСАДА убеждено, что вина спортсменки в нарушении правил есть, однако она минимальна, и разумной санкцией могло бы быть вынесение предупреждения.