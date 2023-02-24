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2 часа назад

В РУСАДА назвали предупреждение разумным наказанием для Камилы Валиевой

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Генеральный директор Российского антидопингового агенства (РУСАДА) Вероника Логинова выразила мнение, что вынесение предупреждения может стать разумным наказанием для фигуристки Камилы Валиевой, несмотря на то что сторона спортсменки не смогла доказать полное отсутствие вины в нарушении антидопинговых правил.

Ранее Дисциплинарный антидопинговый комитет (ДАК) постановил, что Валиева нарушила антидопинговые правила, однако не усмотрел в этом её вины и халатности.

«После изучения мотивировочной части решения по данному делу, вынесенного независимым органом по рассмотрению антидопинговых споров, РУСАДА решило воспользоваться своим правом на обжалование данного решения в Спортивном арбитражном суде (CAS). Несмотря на большой международный резонанс, связанный с данным делом, РУСАДА никаким образом не выделяет его среди других дел о нарушении антидопинговых правил для обеспечения равного отношения ко всем лицам, на которых распространяется Всемирный антидопинговый кодекс, и защиты интересов и прав всех чистых российских спортсменов. Изучив мотивы принятого решения, РУСАДА полагает, что сторона спортсменки не смогла доказать на установленном правилами уровне полное отсутствие её вины. Как и на стадии представления дела в ДАК, РУСАДА убеждено, что вина спортсменки в нарушении правил есть, однако она минимальна, и разумной санкцией могло бы быть вынесение предупреждения.

На данном этапе РУСАДА не имеет права давать комментарии по существу рассматриваемого дела, поэтому раскрывать основания своей позиции и запрашиваемую санкцию не может. Обоснованная позиция РУСАДА была представлена в CAS для объективного и беспристрастного рассмотрения арбитрами. Бескомпромиссная борьба с допингом и защита здоровья спортсменов — главные ценности РУСАДА, которые реализуются в рамках Общероссийских антидопинговых правил, Всемирного антидопингового кодекса и международных стандартов», — цитирует Логинову ТАСС.

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