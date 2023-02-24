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43 минуты назад

В РУСАДА заявили, что убеждены в виновности Валиевой в деле о допинге

Газета.Ru

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова объяснила решение организации обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) с требованием вынести предупреждение фигуристке Камиле Валиевой по делу о допинге, несмотря на ранее оправдательный вердикт.

В РУСАДА заявили, что убеждены в виновности Валиевой в деле о допинге
Фото: Газета.Ru Газета.Ru

«Изучив мотивы принятого решения, РУСАДА полагает, что сторона спортсменки не смогла доказать на установленном правилами уровне полное отсутствие ее вины. Как и на стадии представления дела в ДАК, РУСАДА убеждено, что вина спортсменки в нарушении правил есть, однако она минимальна, и разумной санкцией могло бы быть вынесение предупреждения», — передает слова Логиновой ТАСС.

Напомним, что во время Олимпиады-2022 разгорелся допинговый скандал вокруг спортсменки. В пробе Валиевой, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество. Ее хотели отстранить от участия в Играх.

13 января Всемирное антидопинговое агентство (WADA) объявило, что РУСАДА уведомило его о решении трибунала организации оправдать Валиеву, которая не несет вины за нарушение антидопинговых правил. Однако спортсменку лишили золотой медали чемпионата России 2021 года.

Фигурное катание,Вероника Логинова,Всемирное антидопинговое агентство,
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