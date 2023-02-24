В РУСАДА заявили, что убеждены в виновности Валиевой в деле о допинге

«Изучив мотивы принятого решения, РУСАДА полагает, что сторона спортсменки не смогла доказать на установленном правилами уровне полное отсутствие ее вины. Как и на стадии представления дела в ДАК, РУСАДА убеждено, что вина спортсменки в нарушении правил есть, однако она минимальна, и разумной санкцией могло бы быть вынесение предупреждения», — передает слова Логиновой ТАСС.