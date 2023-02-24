Авербух объявил о старте гастрольного тура в поддержку Костомарова

Средства пойдут на помощь Роману.
Серебряный призер Олимпиады, продюсер всероссийского тура «Ледниковый период. Снова вместе» Илья Авербух высказался о старте гастролей. Вырученные средства пойдут, в частности, на реабилитацию 46-летнего фигуриста Романа Костомарова.
«Этот тур мы планировали давно, но жизнь всегда готова нас испытывать. Рома, мой большой друг, с которым мы прошли почти 20 лет в гастролях, борется сейчас с тяжёлой болезнью. Только вместе мы можем ему помочь, верим, что он справится. Каждый будет выходить на лёд и за себя, и за него», — цитирует Авербуха ТАСС.
Отметим, в 2023 году шоу пройдёт в 25 городах страны, включая Санкт-Петербург, Красноярск, Сочи, Уфу, Ярославль, Тулу.
Напомним, Роман Костомаров был госпитализирован в январе. После осложнений от пневмонии, фигуристу ампутировали стопы, он пережил два инсульта.