Авербух объявил о старте гастрольного тура в поддержку Костомарова

«Этот тур мы планировали давно, но жизнь всегда готова нас испытывать. Рома, мой большой друг, с которым мы прошли почти 20 лет в гастролях, борется сейчас с тяжёлой болезнью. Только вместе мы можем ему помочь, верим, что он справится. Каждый будет выходить на лёд и за себя, и за него», — цитирует Авербуха ТАСС.