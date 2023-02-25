Глава USADA выразил недовольство участием РУСАДА в деле Валиевой

Глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгерт критично высказался об участии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в разбирательствах по делу российской фигуристки Камилы Валиевой. Слова главы USADA в своем Twitter передает Кристин Бреннан.
«Позволять организации, которая не соответствует правилам (сейчас РУСАДА не имеет статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу из-за нарушений), быть стороной такого процесса – это трудно понять. Как и то, что им позволено принимать изначальное решение, которое сейчас обжалуется», — заявил он.
Напомним, что во время Олимпиады-2022 разгорелся допинговый скандал вокруг спортсменки. В пробе Валиевой, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество. Ее хотели отстранить от участия в Играх.
13 января Всемирное антидопинговое агентство (WADA) объявило, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) уведомило его о решении трибунала организации оправдать Валиеву, которая не несет вины за нарушение антидопинговых правил. Однако спортсменку лишили золотой медали чемпионата России 2021 года.