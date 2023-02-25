Глава USADA выразил недовольство участием РУСАДА в деле Валиевой

«Позволять организации, которая не соответствует правилам (сейчас РУСАДА не имеет статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу из-за нарушений), быть стороной такого процесса – это трудно понять. Как и то, что им позволено принимать изначальное решение, которое сейчас обжалуется», — заявил он.