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1 час назад

Глава USADA выразил недовольство участием РУСАДА в деле Валиевой

Газета.Ruиещё 2

Глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгерт критично высказался об участии Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в разбирательствах по делу российской фигуристки Камилы Валиевой. Слова главы USADA в своем Twitter передает Кристин Бреннан.

Глава USADA выразил недовольство участием РУСАДА в деле Валиевой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Позволять организации, которая не соответствует правилам (сейчас РУСАДА не имеет статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу из-за нарушений), быть стороной такого процесса – это трудно понять. Как и то, что им позволено принимать изначальное решение, которое сейчас обжалуется», — заявил он.

Напомним, что во время Олимпиады-2022 разгорелся допинговый скандал вокруг спортсменки. В пробе Валиевой, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество. Ее хотели отстранить от участия в Играх.

13 января Всемирное антидопинговое агентство (WADA) объявило, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) уведомило его о решении трибунала организации оправдать Валиеву, которая не несет вины за нарушение антидопинговых правил. Однако спортсменку лишили золотой медали чемпионата России 2021 года.

Фигурное катание,Кристин Бреннан,Камила Валиева,Всемирное антидопинговое агентство,
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