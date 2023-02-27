Смирнов рассказал, как стал тренировать в группе Москвиной

«Я помогаю Тамаре Николаевне [Москвиной], всему нашему дружному коллективу. Мы уже несколько месяцев очень плотно работаем. Началось это всё ещё год назад, когда Тамара Николаевна с Артуром Минчуком полетели на сборы перед Олимпиадой. Получилось так, что осталось несколько пар и нужно было приглядывать. Тамара Николаевна попросила меня, я остался на месяц. После возвращения спросили мнение у ребят, моё мнение – что понравилось, что нет. Хоть я и помогал Тамаре Николаевне, всё-таки больше времени проводил с одиночниками. После этого Тамара Николаевна сказала, что хотела бы видеть меня в команде, была бы рада, если бы я помогал на посто