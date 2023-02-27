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28 минут назад

Авербух отменил шоу в Москве из-за Костомарова

Илья Родин

Шоу олимпийского чемпиона Ильи Авербуха в Москве было отменено из-за госпитализации фигуриста Романа Костомарова. Об этом пишет «Спорт-экспресс».

Авербух отменил шоу в Москве из-за Костомарова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что подготовка к проведению шоу «Ледниковый период» в Москве была назначена на январь.

По данным портала, Илья Авербух принял решение отменить шоу, когда стало известно о тяжелом заболевании Костомарова.

Уточняется, что планировалось показать шоу в 20 крупных российских городах. Предположительно, представление будет показано в мае.

Состояние Романа Костомарова улучшилось

Ранее сообщалось, что состояние Костомарова ухудшилось. Он перенес второй инсульт и частично потерял зрение - врачам пришлось удалить хрусталик из правого глаза.

Фигурное катание,Роман Костомаров,Илья Авербух,
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