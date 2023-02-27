Авербух отменил шоу в Москве из-за Костомарова

Шоу олимпийского чемпиона Ильи Авербуха в Москве было отменено из-за госпитализации фигуриста Романа Костомарова. Об этом пишет «Спорт-экспресс».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Отмечается, что подготовка к проведению шоу «Ледниковый период» в Москве была назначена на январь.

По данным портала, Илья Авербух принял решение отменить шоу, когда стало известно о тяжелом заболевании Костомарова.

Уточняется, что планировалось показать шоу в 20 крупных российских городах. Предположительно, представление будет показано в мае.