Хореограф и продюсер шоу «Ледниковый период» Илья Авербух рассказал о том, как повлияла болезнь олимпийского чемпиона 2006 года в танцах на льду Романа Костомарова на его супругу, Оксану Домнину.
«Год начался для нас тяжелейшим образом. Очень сложные чувства. Произошел сильный удар для моей семьи, для всей ледовой семьи.
С Оксаной Домниной я нахожусь каждый день на телефонной связи, утром и вечером. Слышу ее голос, она держится большим молодцом, очень сильная женщина. Восхищаюсь ей, ее любовью, каждый день она едет в больницу и проводит время с Ромой.
Полностью владею информацией, общаюсь с врачами. Верим, что Рома справится с этим ударом судьбы, по-другому это назвать нельзя», — приводит слова Авербуха «Спорт-Экспресс».
О госпитализации спортсмена стало известно 10 января. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое.
СМИ сообщали, что фигуристу из-за некроза ампутировали стопы, а также пальцы на руках. 20 февраля стало известно, что спортсмен перенес второй инсульт и его состояние снова ухудшилось.
Ранее Илья Авербух заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) не должен ставить политические условия российским спортсменам.