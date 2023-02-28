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55 минут назад

Авербух рассказал, как жена олимпийского чемпиона Костомарова справляется с его болезнью

Газета.Ru

Хореограф и продюсер шоу «Ледниковый период» Илья Авербух рассказал о том, как повлияла болезнь олимпийского чемпиона 2006 года в танцах на льду Романа Костомарова на его супругу, Оксану Домнину.

«Год начался для нас тяжелейшим образом. Очень сложные чувства. Произошел сильный удар для моей семьи, для всей ледовой семьи.

С Оксаной Домниной я нахожусь каждый день на телефонной связи, утром и вечером. Слышу ее голос, она держится большим молодцом, очень сильная женщина. Восхищаюсь ей, ее любовью, каждый день она едет в больницу и проводит время с Ромой.

Полностью владею информацией, общаюсь с врачами. Верим, что Рома справится с этим ударом судьбы, по-другому это назвать нельзя», — приводит слова Авербуха «Спорт-Экспресс».

О госпитализации спортсмена стало известно 10 января. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое.

СМИ сообщали, что фигуристу из-за некроза ампутировали стопы, а также пальцы на руках. 20 февраля стало известно, что спортсмен перенес второй инсульт и его состояние снова ухудшилось.

Костомаров перенес инсульт

Ранее Илья Авербух заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) не должен ставить политические условия российским спортсменам.

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