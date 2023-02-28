С Оксаной Домниной я нахожусь каждый день на телефонной связи, утром и вечером. Слышу ее голос, она держится большим молодцом, очень сильная женщина. Восхищаюсь ей, ее любовью, каждый день она едет в больницу и проводит время с Ромой.