Проживший в США 28 лет фигурист описал американцев фразой Задорнова

«Американцев трудно в чем-то убедить, потому что, как МихаМихаил Задорнов говорил, они тупые. Они очень ограниченные люди. Мы другие», — описал Ковалев жителей США. Он заявил, что американцев интересует только их страна, и они не пытаются узнать ничего нового.