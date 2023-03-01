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1 час назад

Проживший в США 28 лет советский фигурист описал американцев фразой Задорнова

Lenta.ru

Советский фигурист Владимир Ковалев, проживший 28 лет в США, высказался об американцах. Его слова приводит РИА Новости.

Проживший в США 28 лет фигурист описал американцев фразой Задорнова
Фото: Zuma/ТАССZuma/ТАСС

«Американцев трудно в чем-то убедить, потому что, как МихаМихаил Задорнов говорил, они тупые. Они очень ограниченные люди. Мы другие», — описал Ковалев жителей США. Он заявил, что американцев интересует только их страна, и они не пытаются узнать ничего нового.

Ковалев является двукратным чемпионом мира (1977 и 1979) и чемпионом Европы 1975 года. На его счету также серебро Олимпийских игр 1976 года.

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28 февраля парагвайский полузащитник ЦСКА Хесус Медина, ранее выступавший за «Нью-Йорк Сити», сравнил россиян и американцев. Он заявил, что американцы более расслабленные и гибкие. По мнению футболиста, русские жесткие и доходящие во всем до предела.

Фигурное катание,Владимир Ковалев,Михаил Задорнов,Динамо,
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