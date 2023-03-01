Проживший в США 28 лет фигурист описал американцев фразой Задорнова

Советский фигурист Владимир Ковалев, который 28 лет прожил в США, высказался об американцах. Как сообщает РИА Новости, он решил описать граждан США одной известной фразой юмориста Михаила Задорнова.
«Их трудно в чем-то убедить, потому что, как Задорнов говорил, они тупые. Они знают только, как поехать в отпуск на Багамы или в Мексику. Они географию-то не знают», — сказал Ковалев в интервью агентству.
Спортсмен добавил, что американцы не стремятся узнать что-то новое и интересует их только Америка.
«Они очень ограниченные люди. Мы другие», — подчеркнул Ковалев.
Напомним, что Ковалев дважды становился чемпионом мира в 1977 и 1979 годах, а также чемпионом Европы 1975 года. В списке его заслуг также значится серебряная медаль Олимпийских игр 1976 года в Монреале.