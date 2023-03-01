Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+4° в 
USD 74.89EUR 79.51
Войти в почту
42 минуты назад

Переехавший в США советский фигурист описал американцев фразой Задорнова

Никита Бородкин

Советский фигурист Владимир Ковалев, который 28 лет прожил в США, высказался об американцах. Как сообщает РИА Новости, он решил описать граждан США одной известной фразой юмориста Михаила Задорнова.

Проживший в США 28 лет фигурист описал американцев фразой Задорнова
Фото: Zuma/ТАССZuma/ТАСС

«Их трудно в чем-то убедить, потому что, как Задорнов говорил, они тупые. Они знают только, как поехать в отпуск на Багамы или в Мексику. Они географию-то не знают», — сказал Ковалев в интервью агентству.

Спортсмен добавил, что американцы не стремятся узнать что-то новое и интересует их только Америка.

«Они очень ограниченные люди. Мы другие», — подчеркнул Ковалев.

Вингер киевского «Динамо» назвал главное отличие украинцев от россиян

Напомним, что Ковалев дважды становился чемпионом мира в 1977 и 1979 годах, а также чемпионом Европы 1975 года. В списке его заслуг также значится серебряная медаль Олимпийских игр 1976 года в Монреале.

Фигурное катание,Владимир Ковалев,Михаил Задорнов,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий