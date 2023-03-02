Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+20° в 
USD 75.47EUR 80.19
Войти в почту
1 час назад

"Известия": олимпийский чемпион Костомаров постепенно приходит в себя, есть улучшения

Газета.Ruиещё 5

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров постепенно приходит в себя, в его состоянии наметились улучшения. Об этом сообщают "Известия".

СМИ: Костомаров постепенно приходит в себя, есть улучшения
Фото: romankostomarovkrs/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)romankostomarovkrs/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

По данным источника издания, спортсмену провели несколько процедур плазмафереза — очистки крови. Отмечается, что неделей ранее врачи оценивали шансы фигуриста как 50 на 50 после перенесенного им второго инсульта.

О госпитализации Романа Костомарова стало известно 10 января. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое.

Доктор медицинских наук объяснил невозможность лечения Костомарова за границей

СМИ сообщали, что фигуристу из-за некроза ампутировали стопы, а также пальцы на руках. 20 февраля стало известно, что Костомаров перенес второй инсульт.

Костомаров — двукратный чемпион мира и трехкратный чемпион Европы по фигурному катанию в дуэте с Татьяной Навкой. Он также является трехкратным победителем финала Гран-при и трехкратным чемпионом России. После окончания карьеры Костомаров был постоянным участником популярного телевизионного шоу "Ледниковый период".

Ранее министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин заявил, что организация будет помогать Роману Костомарову и его семье.

Фигурное катание,Олег Матыцин,Роман Костомаров,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий