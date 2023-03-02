СМИ: Костомаров постепенно приходит в себя, есть улучшения

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров постепенно приходит в себя, в его состоянии наметились улучшения. Об этом сообщают "Известия".

Фото: romankostomarovkrs/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России) romankostomarovkrs/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

По данным источника издания, спортсмену провели несколько процедур плазмафереза — очистки крови. Отмечается, что неделей ранее врачи оценивали шансы фигуриста как 50 на 50 после перенесенного им второго инсульта.

О госпитализации Романа Костомарова стало известно 10 января. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое.

СМИ сообщали, что фигуристу из-за некроза ампутировали стопы, а также пальцы на руках. 20 февраля стало известно, что Костомаров перенес второй инсульт.

Костомаров — двукратный чемпион мира и трехкратный чемпион Европы по фигурному катанию в дуэте с Татьяной Навкой. Он также является трехкратным победителем финала Гран-при и трехкратным чемпионом России. После окончания карьеры Костомаров был постоянным участником популярного телевизионного шоу "Ледниковый период".