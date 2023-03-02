Фигуристка Рубцова рассказала о самочувствии после перелома

Фигуристка Любовь Рубцова нормально себя чувствует после перелома ноги, полученного на тренировке в январе. Об этом спортсменка сообщила журналистам в четверг после короткой программы в финале юниорской серии Гран-при России, стартовавшем в Санкт-Петербурге.
"Нормально себя чувствую, после старта еще раз посмотрим, - сказала Рубцова. - Пока решили [с прыжками] не рисковать. Тренер сказал, что прокат был хороший, но лутц можно было прыгнуть и лучше. Я бы себе 4,5 поставила, можно было и лучше [выступить]".
7 января стало известно, что 13-летняя Рубцова получила перелом ноги на тренировке.
Спортсменка перешла из группы Этери Тутберидзе в тренерский штаб Василевского в феврале 2022 года.