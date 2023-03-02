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17 минут назад

Фигуристка Рубцова рассказала о самочувствии после перелома

ТАССиещё 1

Фигуристка Любовь Рубцова нормально себя чувствует после перелома ноги, полученного на тренировке в январе. Об этом спортсменка сообщила журналистам в четверг после короткой программы в финале юниорской серии Гран-при России, стартовавшем в Санкт-Петербурге.

Фигуристка Рубцова рассказала о самочувствии после перелома
Фото: сайт Федерации фигурного катания на коньках Россиисайт Федерации фигурного катания на коньках России

"Нормально себя чувствую, после старта еще раз посмотрим, - сказала Рубцова. - Пока решили [с прыжками] не рисковать. Тренер сказал, что прокат был хороший, но лутц можно было прыгнуть и лучше. Я бы себе 4,5 поставила, можно было и лучше [выступить]".

7 января стало известно, что 13-летняя Рубцова получила перелом ноги на тренировке.

Спортсменка перешла из группы Этери Тутберидзе в тренерский штаб Василевского в феврале 2022 года.

Фигурное катание,Любовь Рубцова,Этери Тутберидзе,
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