Фигуристка Рубцова рассказала о самочувствии после перелома

"Нормально себя чувствую, после старта еще раз посмотрим, - сказала Рубцова. - Пока решили [с прыжками] не рисковать. Тренер сказал, что прокат был хороший, но лутц можно было прыгнуть и лучше. Я бы себе 4,5 поставила, можно было и лучше [выступить]".