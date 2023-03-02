Экс-фигуристка Самодурова: у меня нет времени на турнир по шоу-программам

Чемпионка Европы по фигурному катанию Софья Самодурова рассказала, почему не подавала заявку на турнир по шоу программам.
Турнир по шоу программам пройдёт 18 марта в Москве, в соревновании могут принять участие любые действующие или бывшие фигуристы 2007 года рождения и старше.
Самодурова завершила карьеру в апреле 2022 года. Сейчас она работает тренером.
— Если честно, нет на это времени. До конца сезона у Агаты Петровой ещё пять соревнований, а помимо неё у нас в группе ещё девять спортсменов, с которыми ездим на турниры я, Владислав Дмитриевич (Сезганов) или Татьяна Николаевна (Мишина). Учебу тоже никто не отменял, — передает слова Самодуровой корреспондент «Матч ТВ».