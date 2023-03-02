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45 минут назад

Экс-фигуристка Самодурова заявила, что у нее нет времени на турнир по шоу-программам

Матч ТВиещё 1

Чемпионка Европы по фигурному катанию Софья Самодурова рассказала, почему не подавала заявку на турнир по шоу программам.

Экс-фигуристка Самодурова: у меня нет времени на турнир по шоу-программам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Турнир по шоу программам пройдёт 18 марта в Москве, в соревновании могут принять участие любые действующие или бывшие фигуристы 2007 года рождения и старше.

Самодурова завершила карьеру в апреле 2022 года. Сейчас она работает тренером.

— Если честно, нет на это времени. До конца сезона у Агаты Петровой ещё пять соревнований, а помимо неё у нас в группе ещё девять спортсменов, с которыми ездим на турниры я, Владислав Дмитриевич (Сезганов) или Татьяна Николаевна (Мишина). Учебу тоже никто не отменял, — передает слова Самодуровой корреспондент «Матч ТВ».

Фигурное катание,Софья Самодурова,
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