Экс-фигуристка Самодурова: у меня нет времени на турнир по шоу-программам

— Если честно, нет на это времени. До конца сезона у Агаты Петровой ещё пять соревнований, а помимо неё у нас в группе ещё девять спортсменов, с которыми ездим на турниры я, Владислав Дмитриевич (Сезганов) или Татьяна Николаевна (Мишина). Учебу тоже никто не отменял, — передает слова Самодуровой корреспондент «Матч ТВ».