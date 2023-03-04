Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+12° в 
USD 75.46EUR 80.05
Войти в почту
1 час назад

Фигуристы Бойкова и Козловский лидируют после короткой программы в финале Гран-при России

ТАССиещё 8

Чемпионы Европы 2020 года фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский лидируют после короткой программы в соревнованиях спортивных пар в финале Гран-при России в Санкт-Петербурге.

Фигуристы Бойкова и Козловский лидируют после короткой программы в финале Гран-при России
Фото: ТАССТАСС

Бойкова и Козловский набрали 83,73 балла. Второе место занимают серебряные призеры Олимпийских игр Евгения Тарасова и Владимир Морозов (83,68), третьими идут олимпийские чемпионы 2022 года в командных соревнованиях Анастасия Мишина и Александр Галлямов (79,80).

Бойковой 21 год, Козловскому 23 года, помимо золота чемпионата Европы, они дважды выигрывали бронзовые медали европейских первенств (2019, 2022), один раз фигуристы становились бронзовыми призерами чемпионата мира (2021).

Произвольную программу пары представят 5 марта.

Фигурное катание,Александр Галлямов,Александра Бойкова,Анастасия Мишина,Дмитрий Козловский,Евгений Тарасов,Владимир Морозов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий