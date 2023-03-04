Фигуристы Бойкова и Козловский лидируют после короткой программы в финале Гран-при России

Чемпионы Европы 2020 года фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский лидируют после короткой программы в соревнованиях спортивных пар в финале Гран-при России в Санкт-Петербурге.

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Бойкова и Козловский набрали 83,73 балла. Второе место занимают серебряные призеры Олимпийских игр Евгения Тарасова и Владимир Морозов (83,68), третьими идут олимпийские чемпионы 2022 года в командных соревнованиях Анастасия Мишина и Александр Галлямов (79,80).

Бойковой 21 год, Козловскому 23 года, помимо золота чемпионата Европы, они дважды выигрывали бронзовые медали европейских первенств (2019, 2022), один раз фигуристы становились бронзовыми призерами чемпионата мира (2021).