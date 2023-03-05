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1 час назад

Финал Гран-при России, танцы на льду: во сколько произвольный танец, где смотреть

Чемпионат.comиещё 13

Сегодня, 5 марта танцевальные дуэты разыграют медали в финале серии Гран-при России-2022/2023, который проходит в Санкт-Петербурге. Спортсмены представят произвольные танцы. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

Финал Гран-при России, танцы на льду: во сколько произвольный танец, где смотреть
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Их старт запланирован на 13:00 мск. Полностью прокаты можно посмотреть на официальном сайте Первого канала и в сервисе Okko.

По итогам ритм-танца лидерами соревнований являются Елизавета Шанаева и Павел Дрозд.

Напомним, серия Гран-при России стала заменой Гран-при ISU, от которых россияне отстранены из-за ситуации на Украине. В серию вошли шесть этапов (Москва, Сочи, Казань, Москва, Самара, Пермь).

Смотри финал Гран-при России по фигурному катанию в Okko! Женские и мужские прокаты, спортивные пары и танцы на льду.

Фигурное катание,Первый канал,
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