Финал Гран-при России, танцы на льду: во сколько произвольный танец, где смотреть

Сегодня, 5 марта танцевальные дуэты разыграют медали в финале серии Гран-при России-2022/2023, который проходит в Санкт-Петербурге. Спортсмены представят произвольные танцы. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Их старт запланирован на 13:00 мск. Полностью прокаты можно посмотреть на официальном сайте Первого канала и в сервисе Okko.

По итогам ритм-танца лидерами соревнований являются Елизавета Шанаева и Павел Дрозд.

Напомним, серия Гран-при России стала заменой Гран-при ISU, от которых россияне отстранены из-за ситуации на Украине. В серию вошли шесть этапов (Москва, Сочи, Казань, Москва, Самара, Пермь).