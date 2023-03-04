Бестемьянова заявила, что гордится Туктамышевой

Спортивная форма и катание чемпионки мира 2015 года фигуристки Елизаветы Туктамышевой вызывает чувство гордости у олимпийской чемпионки в танцах на льду Натальи Бестемьяновой. Об этом Бестемьянова рассказала ТАСС в субботу.
Финал серии Гран-при России стартовал в субботу в Санкт-Петербурге. Туктамышева занимает второе место после короткой программы, лидирует Аделия Петросян, на третьей строчке - Камила Валиева.
"Петросян сегодня была лучшей, однозначно. Очень жаль, что Туктамышева сделала тройной лутц с двойным тулупом, ее тройной аксель был сегодня абсолютно феноменален, Лиза в фантастической форме - стройная, красивая, просто горжусь ей. Валиева под наклоном летела во время исполнения тройного акселя, но сам факт того, что она его чисто докрутила, говорит о том, что этот прыжок у нее есть, просто нет той стабильности, которая была раньше. Камила смотрелась тяжеловато по сравнению с Петросян, конечно, но каталась она все равно очень красиво и мастеровито. Было грустно за Акатьеву (занимает пятое место после короткой программы - прим. ТАСС), она была очень зажата, даже не ожидала, что она может быть так зажата, она кралась к акселю, за всю программу ее так и не отпустило", - сказала Бестемьянова.
"Очень обидно за Софью Самоделкину (занимает 11-е место - прим. ТАСС), первый стартовый номер - и такая глупая ошибка в каскаде, жалко", - добавила собеседница агентства.
Произвольную программу женщины покажут 5 марта.