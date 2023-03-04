Бестемьянова заявила, что гордится Туктамышевой

"Петросян сегодня была лучшей, однозначно. Очень жаль, что Туктамышева сделала тройной лутц с двойным тулупом, ее тройной аксель был сегодня абсолютно феноменален, Лиза в фантастической форме - стройная, красивая, просто горжусь ей. Валиева под наклоном летела во время исполнения тройного акселя, но сам факт того, что она его чисто докрутила, говорит о том, что этот прыжок у нее есть, просто нет той стабильности, которая была раньше. Камила смотрелась тяжеловато по сравнению с Петросян, конечно, но каталась она все равно очень красиво и мастеровито. Было грустно за Акатьеву (занимает пятое место после короткой программы - прим. ТАСС), она была очень зажата, даже не ожидала, что она может быть так зажата, она кралась к акселю, за всю программу ее так и не отпустило", - сказала Бестемьянова.