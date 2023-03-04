Кондратюк стал лучшим в короткой программе в финале Гран-при России

Фигурист подтвердил статус фаворита.

Фото: Championat.com Championat.com

Марк Кондратюк стал лучшим по итогам короткой программы в мужском одиночном катании в финале Гран-при России, который проходит 4 и 5 марта в Санкт-Петербурга.

Кондратюк получил от судей 102,86 балла. Второй результат показал Пётр Гуменник, набравший 99,69 балла. Замкнул тройку лучших Макар Игнатов, арбитры оценили его прокат на 99,09 балла.

Спортсмены выступят с произвольными программами в воскресенье, 5 марта. Старт прокатов запланирован на 18:15 мск.