Кондратюк стал лучшим в короткой программе в финале Гран-при России

Фигурист подтвердил статус фаворита.
Марк Кондратюк стал лучшим по итогам короткой программы в мужском одиночном катании в финале Гран-при России, который проходит 4 и 5 марта в Санкт-Петербурга.
Кондратюк получил от судей 102,86 балла. Второй результат показал Пётр Гуменник, набравший 99,69 балла. Замкнул тройку лучших Макар Игнатов, арбитры оценили его прокат на 99,09 балла.
Спортсмены выступят с произвольными программами в воскресенье, 5 марта. Старт прокатов запланирован на 18:15 мск.
Ранее в рамках финала Гран-при России состоялись соревнования в короткой программе в женском одиночном катании. Лучший результат показала Аделия Петросян, второе место занимает Елизавета Туктамышева, на третьей строчке располагается Камила Валиева.