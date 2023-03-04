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30 минут назад

Кондратюк стал лучшим в короткой программе в финале Гран-при России

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Фигурист подтвердил статус фаворита.

Кондратюк стал лучшим в короткой программе в финале Гран-при России
Фото: Championat.comChampionat.com

Марк Кондратюк стал лучшим по итогам короткой программы в мужском одиночном катании в финале Гран-при России, который проходит 4 и 5 марта в Санкт-Петербурга.

Кондратюк получил от судей 102,86 балла. Второй результат показал Пётр Гуменник, набравший 99,69 балла. Замкнул тройку лучших Макар Игнатов, арбитры оценили его прокат на 99,09 балла.

Спортсмены выступят с произвольными программами в воскресенье, 5 марта. Старт прокатов запланирован на 18:15 мск.

Ранее в рамках финала Гран-при России состоялись соревнования в короткой программе в женском одиночном катании. Лучший результат показала Аделия Петросян, второе место занимает Елизавета Туктамышева, на третьей строчке располагается Камила Валиева.

Фигурное катание,Марк Кондратюк,Камила Валиева,Аделия Петросян,Макар Игнатов,Петр Гуменник,Елизавета Туктамышева,
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