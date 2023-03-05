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26 минут назад

112: врачи подозревают, что у Романа Костомарова снова начался сепсис

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У медиков есть подозрение, что у олимпийского чемпиона 2006 года Романа Костомарова снова начался сепсис, сообщает телеграм-канал 112. У фигуриста начала синеть одна рука.

112: врачи подозревают, что у Романа Костомарова снова начался сепсис
Фото: РИА НовостиРИА Новости

При этом фигурист постепенно приходит в себя после медикаментозного сна. В ближайшее время с ним начнёт работать психолог. Рядом со спортсменом постоянно находится жена — чемпионка мира 2009 года в танцах на льду Оксана Домнина. После стабилизации состояния Костомарова ждёт длительная реабилитация.

Напомним, 10 января 46-летний Костомаров был госпитализирован с тяжёлой пневмонией. В феврале из-за осложнений ему были ампутированы стопы, а позднее – пальцы на руках. Спортсмену стало хуже: самостоятельно дышать Роман не мог, и врачам пришлось снова подключить его к аппарату ИВЛ (искусственной вентиляции лёгких) и ввести в медикаментозный сон.

Фигурное катание,Оксана Домнина,Роман Костомаров,
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