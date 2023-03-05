112: врачи подозревают, что у Романа Костомарова снова начался сепсис

У медиков есть подозрение, что у олимпийского чемпиона 2006 года Романа Костомарова снова начался сепсис, сообщает телеграм-канал 112. У фигуриста начала синеть одна рука.

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При этом фигурист постепенно приходит в себя после медикаментозного сна. В ближайшее время с ним начнёт работать психолог. Рядом со спортсменом постоянно находится жена — чемпионка мира 2009 года в танцах на льду Оксана Домнина. После стабилизации состояния Костомарова ждёт длительная реабилитация.