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48 минут назад

Финал Гран-при России, танцы на льду: порядок выступлений в произвольном танце

Чемпионат.com

Сегодня, 5 марта танцевальные дуэты разыграют медали в финале серии Гран-при России-2022/2023, который проходит в Санкт-Петербурге. Спортсмены представят произвольные танцы. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с порядком выступления участников.

Финал Гран-при России, танцы на льду: порядок выступлений в произвольном танце
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Первая разминка

1. Алиса Крайнюкова/Семён Нетсев 2. Яна Матвейшина/Тимофей Субботин 3. Полина Усова/Михаил Антонов 4. Варвара Жданова/Тимур Бабаев-Смирнов.

Вторая разминка

5. Екатерина Миронова/Евгений Устенко 6. Александра Прокопец/Александр Васькович 7. Софья Тютюнина/Андрей Багин 8. Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол 9. Елизавета Шанаева/Павел Дрозд.

Старт соревнований запланирован на 13:00 мск.

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Фигурное катание,Валерий Ангелопол,Василиса Кагановская,Андрей Багин,Екатерина Миронова,Михаил Антонов,
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