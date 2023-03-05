Финал Гран-при России, танцы на льду: порядок выступлений в произвольном танце

Сегодня, 5 марта танцевальные дуэты разыграют медали в финале серии Гран-при России-2022/2023, который проходит в Санкт-Петербурге. Спортсмены представят произвольные танцы. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с порядком выступления участников.
Первая разминка
1. Алиса Крайнюкова/Семён Нетсев 2. Яна Матвейшина/Тимофей Субботин 3. Полина Усова/Михаил Антонов 4. Варвара Жданова/Тимур Бабаев-Смирнов.
Вторая разминка
5. Екатерина Миронова/Евгений Устенко 6. Александра Прокопец/Александр Васькович 7. Софья Тютюнина/Андрей Багин 8. Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол 9. Елизавета Шанаева/Павел Дрозд.
Старт соревнований запланирован на 13:00 мск.
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