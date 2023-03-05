Финал Гран-при России, танцы на льду: порядок выступлений в произвольном танце

Сегодня, 5 марта танцевальные дуэты разыграют медали в финале серии Гран-при России-2022/2023, который проходит в Санкт-Петербурге. Спортсмены представят произвольные танцы. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с порядком выступления участников.