Валиева проигнорировала вопрос по делу о допинге

Олимпийская чемпионка Камила Валиева на пресс-конференции после произвольной программы в финале Гран-при России не стала отвечать на вопрос о слушаниях по ее делу в Спортивном арбитражном суде (CAS), передает корреспондент «Спорта День за Днем» Анна КОРОБКОВА.
Один из журналистов спросил, будет ли Валиева лично присутствовать на слушаниях в CAS по ее допинговому делу. При этом он отметил, что, вероятно, ей нельзя распространяться об этом, но он не может не спросить. Валиева ничего говорить не стала.
Допинг-проба, взятая у Валиевой на чемпионате России 2022 года, дала положительный результат. Из-за этого сборной России, выигравший командный турнирная на Олимпийских играх, не вручили золотые медали.
Сборная России по-прежнему отстранена от мировых стартов по решению Международного союза конькобежцев (ISU) от 1 марта 2022 года из-за ситуации на Украине.