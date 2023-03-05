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44 минуты назад

Валиева проигнорировала вопрос по делу о допинге

Спорт день за днем

Олимпийская чемпионка Камила Валиева на пресс-конференции после произвольной программы в финале Гран-при России не стала отвечать на вопрос о слушаниях по ее делу в Спортивном арбитражном суде (CAS), передает корреспондент «Спорта День за Днем» Анна КОРОБКОВА.

Валиева проигнорировала вопрос по делу о допинге
Фото: Спорт день за днемСпорт день за днем

Один из журналистов спросил, будет ли Валиева лично присутствовать на слушаниях в CAS по ее допинговому делу. При этом он отметил, что, вероятно, ей нельзя распространяться об этом, но он не может не спросить. Валиева ничего говорить не стала.

Допинг-проба, взятая у Валиевой на чемпионате России 2022 года, дала положительный результат. Из-за этого сборной России, выигравший командный турнирная на Олимпийских играх, не вручили золотые медали.

Сборная России по-прежнему отстранена от мировых стартов по решению Международного союза конькобежцев (ISU) от 1 марта 2022 года из-за ситуации на Украине.

Фигурное катание,Камила Валиева,СБОРНАЯ РОССИИ,
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