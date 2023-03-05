Валиева проигнорировала вопрос по делу о допинге

Олимпийская чемпионка Камила Валиева на пресс-конференции после произвольной программы в финале Гран-при России не стала отвечать на вопрос о слушаниях по ее делу в Спортивном арбитражном суде (CAS), передает корреспондент «Спорта День за Днем» Анна КОРОБКОВА.

Один из журналистов спросил, будет ли Валиева лично присутствовать на слушаниях в CAS по ее допинговому делу. При этом он отметил, что, вероятно, ей нельзя распространяться об этом, но он не может не спросить. Валиева ничего говорить не стала.