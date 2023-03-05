Валиева — о допинговом скандале ОИ-2022: в один момент резко стала взрослой

Серебряный призёр финала Гран-при России Камила Валиева подвела итоги постолимпийского сезона, отказавшись отвечать на вопрос, будет ли она лично участвовать в заседаниях Спортивного арбитражного суда (CAS) по её делу.
В допинг-пробе Валиевой, сданной на чемпионате России – 2022 было найдено запрещённое вещество, окончательную точку в этом деле должен поставить CAS.
«После чемпионата России — 2022 небольшой ком присутствовал, сложнее было здесь выступать морально, всё время вспоминала какие-то отрывки событий, но я рада, что я здесь, продолжаю радовать зрителей. Рада, что сделала два тулупа, не хватило немного физики. Теперь — отдых и подготовка к н
Я бы хотела сказать, что по окончании сезона довольна собой, в большей степени. Я выросла, много чего происходило в моей жизни. То, что произошло там (на Олимпиаде), меня окончательно укрепило. Я в один момент резко стала взрослой. Благодаря поддержке тренеров, родных, многих людей, которых я встречаю, благодаря им, я остаюсь такой стойкой. Не могу сказать, что в этот сезон я улучшилась. Невозможно идти только вверх, в какой-то момент будет спад, это подстегивает работать. Я думаю, в следующих сезонах мне будет легче, я буду работать для этого.
Я хотела бы сказать… Это будет странно… Спасибо за такие моменты. Это, правда, меня укрепило, я теперь спокойнее отношусь к таким вещам и стала более уверенной в себе. — передаёт слова Валиевой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
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