Валиева — о допинговом скандале ОИ-2022: в один момент резко стала взрослой

«После чемпионата России — 2022 небольшой ком присутствовал, сложнее было здесь выступать морально, всё время вспоминала какие-то отрывки событий, но я рада, что я здесь, продолжаю радовать зрителей. Рада, что сделала два тулупа, не хватило немного физики. Теперь — отдых и подготовка к н

Я бы хотела сказать, что по окончании сезона довольна собой, в большей степени. Я выросла, много чего происходило в моей жизни. То, что произошло там (на Олимпиаде), меня окончательно укрепило. Я в один момент резко стала взрослой. Благодаря поддержке тренеров, родных, многих людей, которых я встречаю, благодаря им, я остаюсь такой стойкой. Не могу сказать, что в этот сезон я улучшилась. Невозможно идти только вверх, в какой-то момент будет спад, это подстегивает работать. Я думаю, в следующих сезонах мне будет легче, я буду работать для этого.