Врач оценил состояние Костомарова

Главный врач петербургской частной скорой помощи «Корис» Лев Авербах оценил состояние фигуриста Романа Костомарова. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, опираясь на различные данные о его состоянии и что спортсмену пришлось пережить, можно сказать, что ему очень повезет, если он останется живым.
«К сожалению, известные факты говорят об обратном. Но будем надеяться на лучший исход. Организм сыплется и в постоянном стрессе, иммунная система не выдерживает», - констатировал Авербах.
Он отметил, что тот факт, что фигурист приходит в себя и даже открывал глаза, еще не дает никаких гарантий на восстановление. Даже в случае, если Роман справится с болезнью, его ждет инвалидность и, возможно, повторное лечение, которое будет не менее опасным.
Ранее появилась информация, что у Костомарова снова начался сепсис. Однако, по мнению Авербаха, судя по симптомам, у спортсмена, скорее всего, тромбоз. Он подчеркнул, что сепсис не может начаться повторно, однако недолеченный может снова развиться.
Напомним, Костомаров находится в больнице с 10 января, он был госпитализирован с пневмонией. Согласно, появляющейся информации в СМИ, фигурист перенес инсульт, у него полностью перестал видеть один глаз. Также у него зафиксированы двусторонний отит, гидроторакс и сепсис. Кроме того, спортсмен пережил частичную ампутацию конечностей.