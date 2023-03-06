Врач оценил состояние Костомарова

Главный врач петербургской частной скорой помощи «Корис» Лев Авербах оценил состояние фигуриста Романа Костомарова. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, опираясь на различные данные о его состоянии и что спортсмену пришлось пережить, можно сказать, что ему очень повезет, если он останется живым.

«К сожалению, известные факты говорят об обратном. Но будем надеяться на лучший исход. Организм сыплется и в постоянном стрессе, иммунная система не выдерживает», - констатировал Авербах.

Он отметил, что тот факт, что фигурист приходит в себя и даже открывал глаза, еще не дает никаких гарантий на восстановление. Даже в случае, если Роман справится с болезнью, его ждет инвалидность и, возможно, повторное лечение, которое будет не менее опасным.

Ранее появилась информация, что у Костомарова снова начался сепсис. Однако, по мнению Авербаха, судя по симптомам, у спортсмена, скорее всего, тромбоз. Он подчеркнул, что сепсис не может начаться повторно, однако недолеченный может снова развиться.