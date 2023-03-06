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1 час назад

Врач оценил состояние Костомарова

Елена Прошина

Главный врач петербургской частной скорой помощи «Корис» Лев Авербах оценил состояние фигуриста Романа Костомарова. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, опираясь на различные данные о его состоянии и что спортсмену пришлось пережить, можно сказать, что ему очень повезет, если он останется живым.

«К сожалению, известные факты говорят об обратном. Но будем надеяться на лучший исход. Организм сыплется и в постоянном стрессе, иммунная система не выдерживает», - констатировал Авербах.

Он отметил, что тот факт, что фигурист приходит в себя и даже открывал глаза, еще не дает никаких гарантий на восстановление. Даже в случае, если Роман справится с болезнью, его ждет инвалидность и, возможно, повторное лечение, которое будет не менее опасным.

112: врачи подозревают, что у Романа Костомарова снова начался сепсис

Ранее появилась информация, что у Костомарова снова начался сепсис. Однако, по мнению Авербаха, судя по симптомам, у спортсмена, скорее всего, тромбоз. Он подчеркнул, что сепсис не может начаться повторно, однако недолеченный может снова развиться.

Напомним, Костомаров находится в больнице с 10 января, он был госпитализирован с пневмонией. Согласно, появляющейся информации в СМИ, фигурист перенес инсульт, у него полностью перестал видеть один глаз. Также у него зафиксированы двусторонний отит, гидроторакс и сепсис. Кроме того, спортсмен пережил частичную ампутацию конечностей.

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