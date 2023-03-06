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49 минут назад

Новая звезда Тутберидзе и поражение Кондратюка: итоги финала Гран-при по фигурному катанию

Елена Прошина

В Петербургском СК «Юбилейный» завершился сезон фигурного катания, фигуристы встретились в финале Гран-при России. Об итогах турнира пишет «Комсомольская правда».

Новая звезда Тутберидзе и поражение Кондратюка: итоги финала Гран-при по фигурному катанию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Новая звезда Тутберидзе

Главной интригой стали соревнования среди женщин. Короткую программу неожиданно выиграла новая звезда тренера Этери Тутберидзе Аделия Петросян, на втором месте оказалась Елизавета Туктамышева, а Камила Валиева заняла третье.

В итоге несмотря на два падения в произвольной программе турнир выиграла Петросян, а Валиева поднялась на второе место. Тройку замкнула Туктамышева, уступив Камиле всего 15 сотых балла.

Победа Бойковой и Козловского

В парном катании триумфаторами стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Хоть пара в произвольной программе и проиграла Анастасии Мишиной и Александру Галлямову несколько баллов, по сумме именно они заняли первое место. По словам Дмитрия, весь сезон они держали «сумасшедший мировой уровень». Видимо, из-за усталости они отказались от участия в шоу-программе в марте, которая официально завершит сезон для фигуристов.

У танцоров финал выиграли Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол, которые поднялись со второго места в короткой. На втором месте оказались Елизавета Шанаева и Павел Дрозд, а на третьем - Софья Тютюнина и Андрей Багин.

Гуменник обошел Кондратюка

В мужчин победителем турнира стал Петр Гуменник. А вот лидер короткой программы Марк Кондратюк стал лишь третьим, хотя в произвольной программе скатился на 7 место. На второе место с предпоследнего, 11-го в короткой программе поднялся Дмитрий Алиев.

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