Новая звезда Тутберидзе и поражение Кондратюка: итоги финала Гран-при по фигурному катанию

В Петербургском СК «Юбилейный» завершился сезон фигурного катания, фигуристы встретились в финале Гран-при России. Об итогах турнира пишет «Комсомольская правда».
Главной интригой стали соревнования среди женщин. Короткую программу неожиданно выиграла новая звезда тренера Этери Тутберидзе Аделия Петросян, на втором месте оказалась Елизавета Туктамышева, а Камила Валиева заняла третье.
В итоге несмотря на два падения в произвольной программе турнир выиграла Петросян, а Валиева поднялась на второе место. Тройку замкнула Туктамышева, уступив Камиле всего 15 сотых балла.
В парном катании триумфаторами стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Хоть пара в произвольной программе и проиграла Анастасии Мишиной и Александру Галлямову несколько баллов, по сумме именно они заняли первое место. По словам Дмитрия, весь сезон они держали «сумасшедший мировой уровень». Видимо, из-за усталости они отказались от участия в шоу-программе в марте, которая официально завершит сезон для фигуристов.
У танцоров финал выиграли Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол, которые поднялись со второго места в короткой. На втором месте оказались Елизавета Шанаева и Павел Дрозд, а на третьем - Софья Тютюнина и Андрей Багин.
В мужчин победителем турнира стал Петр Гуменник. А вот лидер короткой программы Марк Кондратюк стал лишь третьим, хотя в произвольной программе скатился на 7 место. На второе место с предпоследнего, 11-го в короткой программе поднялся Дмитрий Алиев.